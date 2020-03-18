Граждане на карантине смогут удаленно оформить больничный
16:12 18.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Минтруде заявили о возможности граждан на карантине оформлять больничный удалённо. Для этого можно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд из России.
В пресс-службе министерства уточнили, что такой больничный оплачивается частями, а не после его закрытия. Средства на это выделит Фонд социального страхования. Говорит Москва
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