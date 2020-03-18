Граждане на карантине смогут удаленно оформить больничный

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минтруде заявили о возможности граждан на карантине оформлять больничный удалённо. Для этого можно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд из России.

В пресс-службе министерства уточнили, что такой больничный оплачивается частями, а не после его закрытия. Средства на это выделит Фонд социального страхования. Говорит Москва