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НОВОСТИ

Граждане на карантине смогут удаленно оформить больничный

16:12 18.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минтруде заявили о возможности граждан на карантине оформлять больничный удалённо. Для этого можно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд из России.

В пресс-службе министерства уточнили, что такой больничный оплачивается частями, а не после его закрытия. Средства на это выделит Фонд социального страхования.  Говорит Москва

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