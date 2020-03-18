Начинается ежедневный марафон «Дождя» о пандемии коронавируса
16:15 18.03.2020 Источник: НГ-Online
Телеканал «Дождь» объявил, что с 18 марта переходит на экстренный режим работы: в режиме прямого эфира запускается марафон «Дома поговорим». Это ежедневный многочасовой онлайн с дополнительными выпусками новостей; журналисты будут связываться с известными людьми и зрителями, которые оказались заперты дома в Москве и по всему миру. Известные музыканты, сидящие на карантине, будут исполнять песни для зрителей «Дождя»; также будут показываться спектакли, фильмы и лекции.
Марафон стартует в 14.00 и будет продолжаться, по заверению руководства «Дождя», пока ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону.
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 17:12 18.03.2020
- Граждане РФ будут эвакуированы из Черногории в четверг - источник
- 17:00 18.03.2020
- Конкурс "Евровидение" отменен из-за коронавируса
- 16:32 18.03.2020
- Полицейские отбили попытки сотен мигрантов прорваться из Турции через границу в Грецию
- 16:12 18.03.2020
- Граждане на карантине смогут удаленно оформить больничный
- 16:00 18.03.2020
- Названы лауреаты Абелевской премии по математике
- 15:32 18.03.2020
- Курс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей
- 15:12 18.03.2020
- Кремль считает низкой нынешнюю цену на нефть, "хотелось бы выше" - Песков
- 15:00 18.03.2020
- Число случаев заражения коронавирусом в РФ выросло с 114 до 147 за сутки
- 14:32 18.03.2020
- Путин решит, проводить ли голосование 22 апреля, на основе выводов специалистов - Песков
- 14:12 18.03.2020
- Из-за коронавируса под угрозой закрытия оказались российские приюты для бездомных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать