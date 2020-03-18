Начинается ежедневный марафон «Дождя» о пандемии коронавируса

16:15 Источник: НГ-Online

Телеканал «Дождь» объявил, что с 18 марта переходит на экстренный режим работы: в режиме прямого эфира запускается марафон «Дома поговорим». Это ежедневный многочасовой онлайн с дополнительными выпусками новостей; журналисты будут связываться с известными людьми и зрителями, которые оказались заперты дома в Москве и по всему миру. Известные музыканты, сидящие на карантине, будут исполнять песни для зрителей «Дождя»; также будут показываться спектакли, фильмы и лекции.

Марафон стартует в 14.00 и будет продолжаться, по заверению руководства «Дождя», пока ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону.

Вера Цветкова