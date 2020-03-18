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Полицейские отбили попытки сотен мигрантов прорваться из Турции через границу в Грецию

16:32 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские Греции и агентства Евросоюза по контролю границ Frontex отбили минувшей ночью попытки сотен мигрантов прорваться через турецко-греческую сухопутную границу, сообщила в среду газета "Катимерини".

По ее данным, попытки вторгнуться на территорию Греции предпринимали ночью в течение полутора часов около 350 мигрантов в районе КПП "Кастаниес" в области Эврос. С 02:30 до 04:00 по местному времени (03:30-05:00 мск) при поддержке турецких силовиков, выстреливавших на греческую сторону гранаты со слезоточивым газом, мигранты несколько раз пытались прорваться в Грецию, однако все их попытки были отбиты. В операции по противодействию вторжению принимали участие представители Frontex из различных европейских стран.

"Организованное нападение, впервые проведенное в ночное время, было, конечно, заранее спланировано, чтобы проверить реакцию подразделений, которые были в это время развернуты в районе Кастаниес", - приводит газета оценки Министерства национальной обороны Греции. Минобороны сохраняет режим повышенной готовности своих сил в районе границы, ожидая дальнейших попыток мигрантов прорваться через нее в других местах в ближайшие дни, пишет издание.

"Катимерини" отмечает, что нападение произошло через несколько часов после видеоконференции президента Турции Тайипа Эрдогана с лидерами Германии, Великобритании и Франции, в ходе которой обсуждалась в том числе тема миграции.

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