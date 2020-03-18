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Конкурс "Евровидение" отменен из-за коронавируса

17:00 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Песенный конкурс "Евровидение", который должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщили в среду организаторы мероприятия.

"Конкурс "Евровидение-2020", который должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме 12,14 и 16 мая, отменен, - говорится в пресс-релизе. - Учитывая меры, принятые голландскими властями и властями других стран, Европейский вещательный союз принял решение о том, что мероприятие не может быть проведено".

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