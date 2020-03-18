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Граждане РФ будут эвакуированы из Черногории в четверг - источник

17:12 18.03.2020 Источник: Интерфакс

Российские авиакомпании в четверг планируют начать эвакуацию граждан РФ из Черногории, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Первый рейс запланирован на четверг. Россиян эвакуируют из Подгорицы самолетом Airbus в конфигурации, способной принять на борт свыше 200 пассажиров", - сказал источник.

Затем предполагается совершить еще два рейса.

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