Граждане РФ будут эвакуированы из Черногории в четверг - источник

17:12 Источник: Интерфакс

Российские авиакомпании в четверг планируют начать эвакуацию граждан РФ из Черногории, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Первый рейс запланирован на четверг. Россиян эвакуируют из Подгорицы самолетом Airbus в конфигурации, способной принять на борт свыше 200 пассажиров", - сказал источник.

Затем предполагается совершить еще два рейса.