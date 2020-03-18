Цена нефти Brent упала ниже $27 за баррель
17:40 18.03.2020 Источник: Интерфакс
Падение нефтяных цен ускорилось в ходе торгов в среду. При этом цена Brent опустилась ниже $27.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:36 МСК составляет $26,90 за баррель, что на $1,83 (6,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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