Цена нефти Brent упала ниже $27 за баррель

17:40 Источник: Интерфакс

Падение нефтяных цен ускорилось в ходе торгов в среду. При этом цена Brent опустилась ниже $27.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:36 МСК составляет $26,90 за баррель, что на $1,83 (6,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.