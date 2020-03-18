Сухопутную границу Турции с Болгарией и Грецией закроют - СМИ
18:50 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Турции приняли решение закрыть сухопутную границу с Болгарией и Грецией. Об этом сообщил в среду телеканал ТРТ.
По его данным, погранпереходы "Эдирне" и "Кыркларели" перестанут пускать и выпускать людей с 19 марта. Данная мера принята в рамках борты с распространением коронавируса.
11 марта в Турции коронавирус был впервые выявлен у турецкого гражданина, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране составляет не менее 98 человек. Турецкие власти 18 марта сообщили о первом случае смерти от заболевания, вызванного коронавирусом.
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