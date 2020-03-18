0
0
0
НОВОСТИ

Сухопутную границу Турции с Болгарией и Грецией закроют - СМИ

18:50 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции приняли решение закрыть сухопутную границу с Болгарией и Грецией. Об этом сообщил в среду телеканал ТРТ.

По его данным, погранпереходы "Эдирне" и "Кыркларели" перестанут пускать и выпускать людей с 19 марта. Данная мера принята в рамках борты с распространением коронавируса.

11 марта в Турции коронавирус был впервые выявлен у турецкого гражданина, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране составляет не менее 98 человек. Турецкие власти 18 марта сообщили о первом случае смерти от заболевания, вызванного коронавирусом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 18.03.2020
Андрей Воробьев призвал подмосковных работодателей ввести удаленный режим работы
0
47
18:30 18.03.2020
На Мосбирже курс доллара превысил 80 рублей
0
65
18:20 18.03.2020
Экспертный совет по математическому образованию поддержит выпускников Кружкового движения НТИ
0
76
17:40 18.03.2020
Цена нефти Brent упала ниже $27 за баррель
0
151
17:33 18.03.2020
Оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом завел аккаунт в "ВКонтакте"
0
151
17:12 18.03.2020
Граждане РФ будут эвакуированы из Черногории в четверг - источник
0
176
17:00 18.03.2020
Конкурс "Евровидение" отменен из-за коронавируса
0
217
16:32 18.03.2020
Полицейские отбили попытки сотен мигрантов прорваться из Турции через границу в Грецию
0
236
16:15 18.03.2020
Начинается ежедневный марафон «Дождя» о пандемии коронавируса
0
228
16:12 18.03.2020
Граждане на карантине смогут удаленно оформить больничный
0
247

Возврат к списку