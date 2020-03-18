Сухопутную границу Турции с Болгарией и Грецией закроют - СМИ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции приняли решение закрыть сухопутную границу с Болгарией и Грецией. Об этом сообщил в среду телеканал ТРТ.

По его данным, погранпереходы "Эдирне" и "Кыркларели" перестанут пускать и выпускать людей с 19 марта. Данная мера принята в рамках борты с распространением коронавируса.

11 марта в Турции коронавирус был впервые выявлен у турецкого гражданина, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране составляет не менее 98 человек. Турецкие власти 18 марта сообщили о первом случае смерти от заболевания, вызванного коронавирусом.