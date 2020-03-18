Экспертный совет по математическому образованию поддержит выпускников Кружкового движения НТИ

18:20

На заседании рабочей группы Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), состоявшемся в Парке науки и искусств «Сириус», было решено создать Экспертный совет по математическому образованию. Его целью станет оказание экспертной и методологической поддержки ключевым проектам движения. Совет возглавил российский математик и популяризатор науки, директор Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы Иван Ященко.

«Когда речь идет о создании новейших технологий, значение математики невозможно переоценить, – рассказал Иван Ященко. - Математические модели лежат в основе новых алгоритмов и архитектур в IT-сфере, позволяют описывать и оптимизировать производственные и технологические процессы, поэтому любые образовательные проекты в области современных технологий должны опираться на качественное массовое школьное математическое образование. Я ожидаю прорывного кумулятивного эффекта от объединения потенциала Кружкового движения НТИ, традиций российских математических кружков и таких проектов, как «Математическая вертикаль» в 7-9 классах»

По словам специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, в 2020 году Кружковому движению НТИ предстоит «перейти к формированию и акселерации технологических команд из участников и выпускников движения, которые в самое ближайшее время должны запустить новую волну компаний и проектов Национальной технологической инициативы». Для обеспечения высокого уровня этих проектов, в том числе в области искусственного интеллекта, Экспертный совет по математическому образованию будет поддерживать эти команды.

Главная цель Кружкового движения - формирование следующего поколения ученых, инженеров, управленцев и предпринимателей, способных разрабатывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира.

Например, Кружковое движение уже разработало и провело первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийскую акцию «Урок НТИ», систему массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников».