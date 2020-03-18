На Мосбирже курс доллара превысил 80 рублей
18:30 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 80,01 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.
В последний раз доллар находилась на этом уровне в феврале 2016 года.
Курс евро растет на 4,8% - до 86,87 руб.
НОВОСТИ
- 18:50 18.03.2020
- Сухопутную границу Турции с Болгарией и Грецией закроют - СМИ
- 18:30 18.03.2020
- Андрей Воробьев призвал подмосковных работодателей ввести удаленный режим работы
- 18:20 18.03.2020
- Экспертный совет по математическому образованию поддержит выпускников Кружкового движения НТИ
- 17:40 18.03.2020
- Цена нефти Brent упала ниже $27 за баррель
- 17:33 18.03.2020
- Оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом завел аккаунт в "ВКонтакте"
- 17:12 18.03.2020
- Граждане РФ будут эвакуированы из Черногории в четверг - источник
- 17:00 18.03.2020
- Конкурс "Евровидение" отменен из-за коронавируса
- 16:32 18.03.2020
- Полицейские отбили попытки сотен мигрантов прорваться из Турции через границу в Грецию
- 16:15 18.03.2020
- Начинается ежедневный марафон «Дождя» о пандемии коронавируса
- 16:12 18.03.2020
- Граждане на карантине смогут удаленно оформить больничный
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать