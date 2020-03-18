На Мосбирже курс доллара превысил 80 рублей

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 80,01 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз доллар находилась на этом уровне в феврале 2016 года.

Курс евро растет на 4,8% - до 86,87 руб.