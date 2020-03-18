Информацию о закрытии границы с США подтвердил премьер-министр Канады

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Канады приняло решение о временном закрытии границы с США в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Об этом в среду сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в специальном обращении к нации, которое транслировали все канадские телеканалы.

"Я говорил сегодня с президентом США Дональдом Трампом, и мы согласились с тем, что границы Канады и США должны быть временно закрыты для необязательных поездок", - сказал он, уточнив, что речь, в частности, идет о туризме. Это решение, по его словам, не затрагивает торговлю. Премьер добавил, что эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверенны в безопасности привычного передвижения граждан через границу.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что Соединенные Штаты и Канада закроют границу между двумя государствами по взаимной договоренности "для необязательных передвижений".