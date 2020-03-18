Андрей Воробьев призвал подмосковных работодателей ввести удаленный режим работы
18:30 18.03.2020
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с обращением к работодателям, руководителям предприятий, владельцам частных компаний:
"В Московской области на сегодня, среду 18 марта, зафиксировано всего 12 случаев заражения коронавирусом. Динамика фактически отсутствует. Но вместе с тем ситуация сложная, хотя и находится под нашим контролем. Мы работаем напряженно, и остановить болезнь можно только совместными усилиями.
И здесь нужна ваша помощь. Вы знаете, что такое принимать решения. Вы несете ответственность не только за себя и свою семью, но и за десятки работников.
|
Фото пресс-службы правительства
Московской области
Тем более, что мамы, которые остались дома, могут присматривать за своими детьми, которые не пошли в школу и детский сад. Там, где присутствие сотрудников на работе абсолютно необходимо, прошу вас обеспечить их средствами гигиены и дезинфекции, регулярно проветривать помещения, обрабатывать поверхности, к которым прикасаются люди, и, конечно, измерять температуру.
Еще одна важная деталь - все, кто прибыл из-за рубежа, должны соблюдать карантин. У каждого из вас есть авторитет, влияние, я прошу вас этим влиянием воспользоваться. Убедите сотрудников следовать рекомендациям медиков и ученых. Они доказали эффективность во всем мире.
Помните, что это - не вынужденный отпуск за свой счет. Сотрудники должны выполнять свои обязанности с полной выплатой зарплаты.
Вы, как и прежде, всегда можете обратиться на горячую линию для бизнеса Подмосковья - это удобный и короткий номер 0150 и почту 0150@mosreg.ru. Также прошу направить на эту почту информацию о количестве сотрудников, которых вы перевели на работу из дома. Это будет очень значимый вклад в борьбу с вирусом. Будьте здоровы и берегите себя!"
НОВОСТИ
- 18:50 18.03.2020
- Сухопутную границу Турции с Болгарией и Грецией закроют - СМИ
- 18:30 18.03.2020
- На Мосбирже курс доллара превысил 80 рублей
- 18:20 18.03.2020
- Экспертный совет по математическому образованию поддержит выпускников Кружкового движения НТИ
- 17:40 18.03.2020
- Цена нефти Brent упала ниже $27 за баррель
- 17:33 18.03.2020
- Оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом завел аккаунт в "ВКонтакте"
- 17:12 18.03.2020
- Граждане РФ будут эвакуированы из Черногории в четверг - источник
- 17:00 18.03.2020
- Конкурс "Евровидение" отменен из-за коронавируса
- 16:32 18.03.2020
- Полицейские отбили попытки сотен мигрантов прорваться из Турции через границу в Грецию
- 16:15 18.03.2020
- Начинается ежедневный марафон «Дождя» о пандемии коронавируса
- 16:12 18.03.2020
- Граждане на карантине смогут удаленно оформить больничный
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать