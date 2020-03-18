Андрей Воробьев призвал подмосковных работодателей ввести удаленный режим работы

18:30

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с обращением к работодателям, руководителям предприятий, владельцам частных компаний:

"В Московской области на сегодня, среду 18 марта, зафиксировано всего 12 случаев заражения коронавирусом. Динамика фактически отсутствует. Но вместе с тем ситуация сложная, хотя и находится под нашим контролем. Мы работаем напряженно, и остановить болезнь можно только совместными усилиями.

И здесь нужна ваша помощь. Вы знаете, что такое принимать решения. Вы несете ответственность не только за себя и свою семью, но и за десятки работников.

Фото пресс-службы правительства

Московской области



Сегодня очень важно по-новому посмотреть на процессы внутри ваших организаций и везде, где возможно, перевести сотрудников на удаленную работу. Так мы сможем не только оградить людей от опасных контактов в офисах, но и снизим нагрузку на общественный транспорт. Это возможно сделать, а значит, это должно быть сделано.

Тем более, что мамы, которые остались дома, могут присматривать за своими детьми, которые не пошли в школу и детский сад. Там, где присутствие сотрудников на работе абсолютно необходимо, прошу вас обеспечить их средствами гигиены и дезинфекции, регулярно проветривать помещения, обрабатывать поверхности, к которым прикасаются люди, и, конечно, измерять температуру.

Еще одна важная деталь - все, кто прибыл из-за рубежа, должны соблюдать карантин. У каждого из вас есть авторитет, влияние, я прошу вас этим влиянием воспользоваться. Убедите сотрудников следовать рекомендациям медиков и ученых. Они доказали эффективность во всем мире.

Помните, что это - не вынужденный отпуск за свой счет. Сотрудники должны выполнять свои обязанности с полной выплатой зарплаты.

Вы, как и прежде, всегда можете обратиться на горячую линию для бизнеса Подмосковья - это удобный и короткий номер 0150 и почту 0150@mosreg.ru. Также прошу направить на эту почту информацию о количестве сотрудников, которых вы перевели на работу из дома. Это будет очень значимый вклад в борьбу с вирусом. Будьте здоровы и берегите себя!"