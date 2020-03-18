В Чили объявлен режим катастрофы
19:45 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Чили Себастьян Пиньера вводит в стране режим катастрофы (одна из разновидностей режима чрезвычайного положения). Соответствующее заявление он сделал в среду на пресс-конференции после того, как число заразившихся коронавирусом в южноамериканской республике достигло 238 человек.
"Пользуясь своими конституционными полномочиями, я объявил чрезвычайный режим катастрофы на всей национальной территории", - цитирует Пиньеру на своем сайте местная радиостанция "Био-био". По ее информации, данная мера вступает в силу в четверг в полночь по местному времени сроком на 90 дней.
Таким образом с 19 марта власти Чили смогут объявлять в стране комендантский час, вводить карантинные ограничения, привлекать военных для обеспечения порядка. По словам Пиньеры, это позволит "более эффективно перевозить медицинские препараты и оборудование, гарантировать уход за пациентами и безопасность медперсонала, при необходимости проводить эвакуацию людей, а также следить за соблюдением установленных мер изоляции".
Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. С 18 марта правительство южноамериканской страны закрыло ее границы для въезда иностранцев из-за угрозы распространения инфекции.
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