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Не следует верить фейкам и вбросам о масштабах распространения коронавируса в РФ - Путин

19:30 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о масштабах распространения коронавируса в России, предоставляемая государством, является объективной, и не следует верить фейкам и вбросам на эту тему, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"Что касается информации, то [предоставляемая] информация объективная. Не нужно верить каким-то вбросам, <...> фейкам там всяким. Кто-то делает [это] бессознательно, а кто-то осознанно, с целью посеять недоверие к тому, что делает власть на региональном, на федеральном уровне, на муниципальном, панику какую-то вызвать", - сказал он.

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