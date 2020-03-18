Трамп считает, что распространение коронавируса не поднимет уровень безработицы до 20%

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономические последствия распространения нового коронавируса в США близко не подходят к потенциальному росту безработицы до уровня в 20%, как это было во времена Великой депрессии (1929-1939). Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его попросили прокомментировать слова, которые, по данным ряда СМИ, произнес министр финансов Стивен Мнучин на встрече с сенаторами. Руководитель ведомства сказал, что без федеральной помощи безработица может достичь уровня времен Великой депрессии в 20%.

"Вне всякого сомнения, это наихудший сценарий. <...> Мы даже и близко не подходим к этому [уровню]", - подчеркнул президент.