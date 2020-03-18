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НОВОСТИ

Цена за баррель упала ниже 25 долларов

21:30 18.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 13,3%, достигнув $24,9 за баррель, следует из данных торговой площадки на 20:37 мск.

В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в мае 2003 г.

Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 21,3% и находится на отметке в $21,5 за баррель, на уровне марта 2002 г.

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