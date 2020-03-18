На международном рынке Forex курс евро превысил 90 рублей

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на международном рынке Forex превысил 90 руб., свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21:28 мск, курс доллара растет на 9,8%, до 82,7 руб., евро растет на 8,8%, до 90 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне дешевеет на 14%, до 24,7 доллара за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI теряет 23,8% и находится на отметке 20,8 доллара за баррель, на уровне марта 2002 г.