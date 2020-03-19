Три американских автогиганта приостанавливает работу
07:00 19.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство трех американских автомобилестроительных гигантов General Motors ("Дженерал моторс"), Ford ("Форд") и Fiat Chrysler ("Фиат Крайслер") приостанавливает производство на их заводах из- за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных в среду на сайтах компаний.
"Производство на предприятиях Ford в США, Канаде и Мексике будет приостановлено после вечера четверга до 30 марта, чтобы провести тщательную чистку и дезинфекцию на заводах компании", - отметили представители Ford. Они уточнили, что проведут консультации с Объединенным профсоюзом рабочих автопромышленности, чтобы решить, какие меры должны быть приняты для защиты здоровья сотрудников.
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