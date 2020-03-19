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Китайский эксперт полагает, что город Ухань вскоре избавится от коронавируса

07:30 19.03.2020 Источник: Интерфакс

Город Ухань, административный центр китайской провинции Хубэй, считающийся эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции к концу текущего месяца, карантин в городе может быть постепенно снят, считает один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань.

"Если в течение 14 дней подряд в Ухане не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать", - сказал эксперт в интервью китайской англоязычной газете China Daily.

Он отметил: "Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта."

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