Китайский эксперт полагает, что город Ухань вскоре избавится от коронавируса

07:30 Источник: Интерфакс

Город Ухань, административный центр китайской провинции Хубэй, считающийся эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции к концу текущего месяца, карантин в городе может быть постепенно снят, считает один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань.

"Если в течение 14 дней подряд в Ухане не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать", - сказал эксперт в интервью китайской англоязычной газете China Daily.

Он отметил: "Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта."