Китайский эксперт полагает, что город Ухань вскоре избавится от коронавируса
07:30 19.03.2020 Источник: Интерфакс
Город Ухань, административный центр китайской провинции Хубэй, считающийся эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции к концу текущего месяца, карантин в городе может быть постепенно снят, считает один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань.
"Если в течение 14 дней подряд в Ухане не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать", - сказал эксперт в интервью китайской англоязычной газете China Daily.
Он отметил: "Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта."
НОВОСТИ
- 08:26 19.03.2020
- Вернуть обратно билеты на Олимпиаду в Токио, если ее отменят, будет невозможно
- 08:00 19.03.2020
- Помпео: Власти КНР впустую потратили первые дни пандемии и упустили вирус из Уханя
- 07:00 19.03.2020
- Три американских автогиганта приостанавливает работу
- 22:30 18.03.2020
- На международном рынке Forex курс евро превысил 90 рублей
- 21:30 18.03.2020
- Цена за баррель упала ниже 25 долларов
- 20:30 18.03.2020
- Трамп считает, что распространение коронавируса не поднимет уровень безработицы до 20%
- 19:45 18.03.2020
- В Чили объявлен режим катастрофы
- 19:30 18.03.2020
- Не следует верить фейкам и вбросам о масштабах распространения коронавируса в РФ - Путин
- 19:15 18.03.2020
- Информацию о закрытии границы с США подтвердил премьер-министр Канады
- 18:50 18.03.2020
- Сухопутную границу Турции с Болгарией и Грецией закроют - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать