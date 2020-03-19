Помпео: Власти КНР впустую потратили первые дни пандемии и упустили вирус из Уханя

08:00 Источник: Интерфакс

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что китайские власти не предоставляют полных данных о распространении коронавируса.

"Это те вещи, которые совершила китайская Коммунистическая партия и которые поставили под угрозу весь мир и его народы. Они не были достаточно открытыми", - сказал главный американский дипломат в шоу Шона Хеннети.

Помпео заявил: "Китайское правительство (с самого начала - ИФ) знало об этом риске, определило его, оно было первым, кто узнал об этом, но оно потратило впустую драгоценные дни, позволив сотням тысяч людей покинуть Ухань, чтобы отправиться в такие места, как Италия, которая сейчас так сильно страдает".

По его словам, Китай продолжает скрывать реальную информацию, и для этого он выдворяет иностранных журналистов, которые пишут правду, отключает от интернета людей, которые готовы сообщать об этом.

"В этом и заключается риск, проблема", - сказал Помпео, добавив: "Что очень важно(...), так это то, что мы обязаны попытаться получить эту информацию от китайской Коммунистической партии, чтобы мы могли помочь нашим медицинским специалистам здесь, в Соединенных Штатах, получить право спасать жизни американцев и людей во всем мире".