Вернуть обратно билеты на Олимпиаду в Токио, если ее отменят, будет невозможно

08:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио 2020 года предполагает, что покупатели не смогут вернуть потраченные на билеты средства в случае отмены соревнований из-за угрозы нового коронавируса. Об этом в четверг со ссылкой на источник в оргкомитете сообщает газета "Асахи".

"Оргкомитет, согласно условиям продажи билетов, не несет ответственности за неисполнение любых обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств", - приводит газета слова источника. Соответственно, по его мнению, отмена Игр из-за коронавируса относится к этой категории как следствие "чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения".

Отмечается, что оргкомитет уже реализовал более 6,7 млн билетов на Олимпиаду и Паралимпиаду. Стоимость наиболее дорогих из них составляет 2780 долларов.