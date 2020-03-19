Утверждены новые правила оформления больничных
09:05 19.03.2020 Источник: Газета.Ru
С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Отмечается, что изменения носят временный характер и коснутся людей, приехавших в Россию из стран с неблагоприятной коронавирусной ситуацией, а также лиц, которые проживают вместе с ними.
В документе определяется порядок оформления больничных, говорится о выплатах в период нахождения на карантине. «Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании листка нетрудоспособности», — сообщается в правилах.
Ранее в Минтруде рассказали, что при выходе на больничный работник получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина. Газета.Ru
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