Ведущие банки США предрекают глобальный экономический кризис - СМИ

09:20 Источник: Эхо Москвы

Ведущие американские банки заявили о начале глобального экономического кризиса. Как передает Bloomberg, в Morgan Stanley прогнозируют рост мировой экономики в 2020 году на уровне не более 0,9%. В Goldman Sachs рост глобального ВВП оценивают в 1,25%. Рейтинговое агентство S&P ожидает роста в пределах 1-1,5%. Эхо Москвы