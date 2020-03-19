Ведущие банки США предрекают глобальный экономический кризис - СМИ
09:20 19.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Ведущие американские банки заявили о начале глобального экономического кризиса. Как передает Bloomberg, в Morgan Stanley прогнозируют рост мировой экономики в 2020 году на уровне не более 0,9%. В Goldman Sachs рост глобального ВВП оценивают в 1,25%. Рейтинговое агентство S&P ожидает роста в пределах 1-1,5%. Эхо Москвы
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