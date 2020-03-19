09:32 Источник: Эхо Москвы

Правительство разрешило завозить продукты в магазины круглосуточно, а не только ночью. Таким способом власти хотят избежать дефицита товаров из-за коронавируса, рассказал РИА вице-премьер Марат Хуснуллин.

Также правительство открыло на таможне «зеленый коридор» и ввело ускоренное оформление для товаров первой необходимости. По данным СМИ, повышенным спросом пользуются гречка и туалетная бумага. Эхо Москвы