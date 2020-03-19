0
0
84
НОВОСТИ

Правительство разрешило завозить продукты в магазины круглосуточно

09:32 19.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Правительство разрешило завозить продукты в магазины круглосуточно, а не только ночью. Таким способом власти хотят избежать дефицита товаров из-за коронавируса, рассказал РИА вице-премьер Марат Хуснуллин.

Также правительство открыло на таможне «зеленый коридор» и ввело ускоренное оформление для товаров первой необходимости. По данным СМИ, повышенным спросом пользуются гречка и туалетная бумага.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 19.03.2020
В РФ обсуждают введение нового вида занятости
0
19
10:00 19.03.2020
Мир стоит на пороге коренных изменений, считает Эрдоган
0
37
09:20 19.03.2020
Ведущие банки США предрекают глобальный экономический кризис - СМИ
0
122
09:05 19.03.2020
Утверждены новые правила оформления больничных
0
134
09:00 19.03.2020
Рубль занял место второй по волатильности валюты мира
0
154
08:26 19.03.2020
Вернуть обратно билеты на Олимпиаду в Токио, если ее отменят, будет невозможно
0
173
08:00 19.03.2020
Помпео: Власти КНР впустую потратили первые дни пандемии и упустили вирус из Уханя
0
197
07:30 19.03.2020
Китайский эксперт полагает, что город Ухань вскоре избавится от коронавируса
0
178
07:00 19.03.2020
Три американских автогиганта приостанавливает работу
0
205
22:30 18.03.2020
На международном рынке Forex курс евро превысил 90 рублей
0
723

Возврат к списку