Мир стоит на пороге коренных изменений, считает Эрдоган

10:00 Источник: Газета.Ru

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что мир стоит на пороге коренных изменений, и скоро наступит новая эпоха.

По его мнению, западные страны не заботились о населении раньше и бросили заразившихся коронавирусом и пострадавших на произвол судьбы в настоящее время. «Страны Запада ведут себя по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает», — цитирует его РИА «Новости».

Эрдоган добавил, что коронавирус повлияет на устройство мира, который уже стоит на грани. Планету ждут изменения, как в глобальном экономическом, так и политическом и общественном устройстве.

«Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений», — резюмировал он. Газета.Ru