0
0
0
НОВОСТИ

В РФ обсуждают введение нового вида занятости

10:05 19.03.2020 Источник: Известия

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова. Как поясняют представители ОНФ, изначально выступившего с идеей, новая форма занятости будет представлять собой совмещение работы в офисе и дистанционно — сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один формат. Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса, говорят эксперты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 19.03.2020
Мир стоит на пороге коренных изменений, считает Эрдоган
0
37
09:32 19.03.2020
Правительство разрешило завозить продукты в магазины круглосуточно
0
91
09:20 19.03.2020
Ведущие банки США предрекают глобальный экономический кризис - СМИ
0
122
09:05 19.03.2020
Утверждены новые правила оформления больничных
0
134
09:00 19.03.2020
Рубль занял место второй по волатильности валюты мира
0
154
08:26 19.03.2020
Вернуть обратно билеты на Олимпиаду в Токио, если ее отменят, будет невозможно
0
173
08:00 19.03.2020
Помпео: Власти КНР впустую потратили первые дни пандемии и упустили вирус из Уханя
0
197
07:30 19.03.2020
Китайский эксперт полагает, что город Ухань вскоре избавится от коронавируса
0
178
07:00 19.03.2020
Три американских автогиганта приостанавливает работу
0
205
22:30 18.03.2020
На международном рынке Forex курс евро превысил 90 рублей
0
723

Возврат к списку