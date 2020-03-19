0
0
150
НОВОСТИ

В Китае заявили о найденном эффективном лекарстве от коронавируса

10:20 19.03.2020 Источник: Газета.Ru

Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NHK.

По словам главы наццентра по развитию биотехнологий Чжана Синьмина, препарат под названием «Авиган» уже протестировали на 320 заболевших в Ухане и городе Шэньчжэнь.

У зараженных коронавирусом, которые принимали это лекарство, смогли сбить высокую температуру тела всего за два дня, хотя обычно этот процесс занимал более четырех дней. Также установлено, что пациенты избавлялись от кашля в среднем за 4,5 дня, а не за шесть, как те, кто не принимал препарат. Кроме того, исследование показало, что состояние легких улучшилось примерно у 91% пациентов.

Отмечается, что «Авиган» не имеет явных побочных эффектов. Принимающие его пациенты излечились от коронавируса за пять дней. Люди, которые не получали лекарство, в среднем выздоравливали за 11 дней .

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 212 тысяч. При этом смогли вылечиться 84 200, а погибли — 8835.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 19.03.2020
Путин больше всего доверяет простым россиянам
0
21
11:20 19.03.2020
Россиянам разъяснили правила карантина
0
58
11:10 19.03.2020
Умершая в больнице в Москве пожилая пациентка имела ряд хронических заболеваний
0
80
11:00 19.03.2020
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб., евро преодолел 89 руб.
0
87
10:32 19.03.2020
Добыча минтая оказалась под угрозой из-за карантина
0
129
10:05 19.03.2020
В РФ обсуждают введение нового вида занятости
0
170
10:00 19.03.2020
Мир стоит на пороге коренных изменений, считает Эрдоган
0
193
09:32 19.03.2020
Правительство разрешило завозить продукты в магазины круглосуточно
0
220
09:20 19.03.2020
Ведущие банки США предрекают глобальный экономический кризис - СМИ
0
262
09:05 19.03.2020
Утверждены новые правила оформления больничных
0
243

Возврат к списку