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НОВОСТИ

Добыча минтая оказалась под угрозой из-за карантина

10:32 19.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Борьба с коронавирусом может серьезно осложнить бизнес российских рыбопромышленников. Роспотребнадзор сообщил о необходимости введения карантина на 14 дней для судов, вернувшихся из азиатских портов.

Меры ставят под угрозу добычу до 250 тыс. тонн минтая общей стоимостью до $350 млн и могут обернуться для некоторых компаний потерей квот.  Коммерсантъ

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