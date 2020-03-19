Добыча минтая оказалась под угрозой из-за карантина
10:32 19.03.2020 Источник: Коммерсант.ru
Меры ставят под угрозу добычу до 250 тыс. тонн минтая общей стоимостью до $350 млн и могут обернуться для некоторых компаний потерей квот. Коммерсантъ
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