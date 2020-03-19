Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб., евро преодолел 89 руб.

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,3% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 81,09 руб. В свою очередь курс евро прибавил 1,3% и достиг отметки в 89,5 руб.

В последний раз доллар США находился на отметке выше 81 руб. в январе 2016 года. Курс евро преодолевал 89 рубля в феврале того же года.