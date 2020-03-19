Россиянам разъяснили правила карантина
11:20 19.03.2020 Источник: Интерфакс
Карантин можно провести вместе с друзьями или родственниками в одной квартире, но лучше в разных комнатах и в масках, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Если вы находились в странах неблагополучных по Covid-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора в четверг.
В ходе 14-дневного карантина основное правило - не покидать квартиру или дом. Находиться лучше в отдельных комнатах, если это возможно, при этом рекомендуется тщательно мыть руки, носить маску, проветривать помещение и проводить влажную уборку с бытовой химией. Также каждому домочадцу нужно пользоваться отдельной посудой, полотенцами, бельем и средствами гигиены.
Продукты и необходимые товары нужно заказывать дистанционно, например, через интернет. Больничный листок также можно заказать - его привезет курьер. Мусор выносить нельзя: тут должны помочь друзья, знакомые или волонтеры.
"Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров", - говорится в сообщении.
Медики будут контролировать температуру у людей в карантине ежедневно. На 10-й день у пациентов должны взять анализы на коронавирус - мазок из носа и глотки. Если после 14 дней симптомов ОРВИ не появится и анализ будет отрицательным, карантин можно будет закончить.
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