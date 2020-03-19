Путин больше всего доверяет простым россиянам
11:32 19.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает мнение обычных россиян и их настроения самым достоверным источником информации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
"Больше всего верю настроению простых людей, - сообщил глава государства. - Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей". "У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю: люди очень искренние, понимающие и откровенные", - добавил он.
Глава государства пояснил, что "рядовой гражданин что говорит, то и думает" и "что думает, то и говорит". "И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет, - отметил президент. - И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится".
"Я это очень ценю", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что важно выслушать проблему каждого человека, потому что "из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов".
Отвечая на вопрос о том, какими еще источниками информации пользуется российский лидер в своей работе, Путин назвал социологические данные, информацию спецслужб и сообщения СМИ.
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