0
0
67
НОВОСТИ

Умершая в больнице в Москве пожилая пациентка имела ряд хронических заболеваний

11:10 19.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Как подчеркнули в штабе, у пациентки был целый ряд хронических заболеваний.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2. <...> Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний", - сказали в штабе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 19.03.2020
Путин больше всего доверяет простым россиянам
0
21
11:20 19.03.2020
Россиянам разъяснили правила карантина
0
58
11:00 19.03.2020
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб., евро преодолел 89 руб.
0
87
10:32 19.03.2020
Добыча минтая оказалась под угрозой из-за карантина
0
129
10:20 19.03.2020
В Китае заявили о найденном эффективном лекарстве от коронавируса
0
167
10:05 19.03.2020
В РФ обсуждают введение нового вида занятости
0
170
10:00 19.03.2020
Мир стоит на пороге коренных изменений, считает Эрдоган
0
193
09:32 19.03.2020
Правительство разрешило завозить продукты в магазины круглосуточно
0
220
09:20 19.03.2020
Ведущие банки США предрекают глобальный экономический кризис - СМИ
0
262
09:05 19.03.2020
Утверждены новые правила оформления больничных
0
243

Возврат к списку