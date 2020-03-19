Умершая в больнице в Москве пожилая пациентка имела ряд хронических заболеваний

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Как подчеркнули в штабе, у пациентки был целый ряд хронических заболеваний.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2. <...> Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний", - сказали в штабе.