0
0
115
НОВОСТИ

На алтайских реках начали взрывать лед

12:00 19.03.2020 Источник: Интерфакс

На трех из 25 затороопасных участков на реках Алтайского края будут проведены взрывные работы, чтобы избежать возможного паводка, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.

"В регионе определено около 25 затороопасных участков на реках. Взрывные работы предполагается провести только на трех из них. Причина - сравнительно теплая и снежная зима, отсутствие избыточно толстого ледового покрова на реках, создающего при разрушении риск заторов", - говорится в сообщении.

В Солтонском районе края подрывы льда уже начались.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:10 18.03.2020
Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19
0
181
07:36 17.03.2020
Военные медики США готовы оказать помощь гражданским властям в борьбе с COVID-19
0
216
18:23 16.03.2020
Переброска американских войск в Европу остановлена
0
268
13:00 15.03.2020
Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе
0
290
11:30 14.03.2020
Экс-полковник ВС Сирии заявил, что подготовленные США боевики отправлялись в Идлиб
0
306
22:40 12.03.2020
Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве
0
370
22:05 12.03.2020
Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
0
355
20:30 12.03.2020
Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
0
360
11:32 12.03.2020
Турция останется в Идлибе - министр обороны
0
395
10:05 12.03.2020
Граница Ирака подверглась бомбардировке со стороны неизвестных самолетов - СМИ
0
394

Возврат к списку