На алтайских реках начали взрывать лед
12:00 19.03.2020 Источник: Интерфакс
На трех из 25 затороопасных участков на реках Алтайского края будут проведены взрывные работы, чтобы избежать возможного паводка, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.
"В регионе определено около 25 затороопасных участков на реках. Взрывные работы предполагается провести только на трех из них. Причина - сравнительно теплая и снежная зима, отсутствие избыточно толстого ледового покрова на реках, создающего при разрушении риск заторов", - говорится в сообщении.
В Солтонском районе края подрывы льда уже начались.
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