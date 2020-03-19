На алтайских реках начали взрывать лед

12:00 Источник: Интерфакс

На трех из 25 затороопасных участков на реках Алтайского края будут проведены взрывные работы, чтобы избежать возможного паводка, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.

"В регионе определено около 25 затороопасных участков на реках. Взрывные работы предполагается провести только на трех из них. Причина - сравнительно теплая и снежная зима, отсутствие избыточно толстого ледового покрова на реках, создающего при разрушении риск заторов", - говорится в сообщении.

В Солтонском районе края подрывы льда уже начались.