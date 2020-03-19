Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в 80 регионах РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса введен к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.

К 19 февраля в режим повышенной готовности перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо- Запада и Юга РФ. Режим повышенной готовности введен, в том числе, в трех городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Режим повышенной готовности пока не введен в двух регионах центральной России: в Орловской и Тверской областях, в трех из семи регионов Северного Кавказа: в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.