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Под обращением в СЕ из-за поправок к Конституции подписались более 100 тысяч россиян

12:20 19.03.2020 Источник: Ведомости

Коллективное обращение в Совет Европы о срочном проведении правовой экспертизы поправок к Конституции России и порядка их принятия поддержали более 100 600 граждан России (данные на 5:00 мск). Изначально под петицией поставили свои подписи 120 отечественных юристов, правозащитников, экспертов и представителей демократической оппозиции.

В письме его авторы просят Совет Европы (его член – Российская Федерация) запросить экспертизу документа и порядка его принятия у Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право). Комиссия уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран – членов Совета Европы. Эксперты уверены, что проводимая конституционная реформа «прямо противоречит обязательствам России в рамках Совета Европы».  Ведомости

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