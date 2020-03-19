Во Франции выписали более 4 тысяч штрафов нарушителям режима самоизоляции
12:32 19.03.2020 Источник: Эхо Москвы
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