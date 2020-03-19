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Во Франции выписали более 4 тысяч штрафов нарушителям режима самоизоляции

12:32 19.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Французские полицейские и жандармы выписали более 4 тысяч штрафов нарушителям режима самоизоляции, — рассказал министр внутренних дел Кристоф Кастанер в эфире радио «Европа 1». С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Штраф составляет 135 евро.  Эхо Москвы

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