Добыча нефти в РФ может начать падать с 2022 года при цене нефти ниже $35/барр - вице-президент "Лукойла"

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добыча нефти в России может начать падать с 2022 года при сохранении цены нефти на уровне ниже $35 за баррель. Такое мнение высказал вице- президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью телеканалу РБК.

"Скорее всего, по тем сценариям, что мы сейчас пересматриваем, если сделки [ОПЕК+] не будет и цены на нефть останутся в диапазоне не выше 35 [долларов за баррель], то начиная с 2022-2023 года добыча в России начнет сокращаться", - сказал он.

При этом, по мнению Федуна, добыча нефти в России с 1 апреля 2020 года вырастет, но незначительно. "Думаю в лучшем случае на процентов десять от того увеличения, которое сделали саудиты", - считает вице-президент "Лукойла".