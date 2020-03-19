Добыча нефти в РФ может начать падать с 2022 года при цене нефти ниже $35/барр - вице-президент "Лукойла"
13:05 19.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добыча нефти в России может начать падать с 2022 года при сохранении цены нефти на уровне ниже $35 за баррель. Такое мнение высказал вице- президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью телеканалу РБК.
"Скорее всего, по тем сценариям, что мы сейчас пересматриваем, если сделки [ОПЕК+] не будет и цены на нефть останутся в диапазоне не выше 35 [долларов за баррель], то начиная с 2022-2023 года добыча в России начнет сокращаться", - сказал он.
При этом, по мнению Федуна, добыча нефти в России с 1 апреля 2020 года вырастет, но незначительно. "Думаю в лучшем случае на процентов десять от того увеличения, которое сделали саудиты", - считает вице-президент "Лукойла".
НОВОСТИ
- 07:10 18.03.2020
- Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19
- 07:36 17.03.2020
- Военные медики США готовы оказать помощь гражданским властям в борьбе с COVID-19
- 18:23 16.03.2020
- Переброска американских войск в Европу остановлена
- 13:00 15.03.2020
- Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе
- 11:30 14.03.2020
- Экс-полковник ВС Сирии заявил, что подготовленные США боевики отправлялись в Идлиб
- 22:40 12.03.2020
- Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве
- 22:05 12.03.2020
- Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
- 20:30 12.03.2020
- Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
- 11:32 12.03.2020
- Турция останется в Идлибе - министр обороны
- 10:05 12.03.2020
- Граница Ирака подверглась бомбардировке со стороны неизвестных самолетов - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать