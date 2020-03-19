Свыше 40% случаев передачи коронавируса происходит до появления первых симптомов - ученые
13:20 19.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские ученые обнаружили, что почти половина случаев передачи коронавируса происходит до того, как его носители начинают испытывать симптомы болезни. Их выводы опубликованы в статье, размещенной в электронной библиотеке medRxiv.
"Наши наблюдения показывают, что пациенты вырабатывали максимальное число вирусных частиц в момент появления первых симптомов болезни или еще до этого. Это означает, что значительная часть случаев передачи вируса происходит до того, как пациент почувствует себя больным. По этой причине критерии по отслеживанию контактов зараженных с другими людьми следует значительно расширить", - пишут ученые.
В конце января глава Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэй сообщил, что коронавирус 2019-nCoV(SARS-COV-2) может передаваться от человека к человеку еще до появления первых симптомов болезни. Позже к аналогичному заключению пришли эпидемиологи из Японии, некоторые другие ученые.
Изначально научное сообщество в целом отнеслось к подобным заявлениям с большой долей скептицизма, однако наблюдения подтвердили, что подобная форма передачи вируса возможна. Это заставило ученых приступить к изучению асимптоматической передачи вируса и оценке того, как часто это происходит.
Эпидемиологи из Медицинского университета Гуаньчжоу (Китай) и их коллеги из университета Гонконга (Китай) провели первое детальное изучение этого процесса, рассмотрев, как быстро организм 94 носителей вируса, диагностированных до появления первых симптомов, начинал вырабатывать вирусные частицы. Анализ показал, что носители SARS-COV-2 вырабатывают максимальное число вирусных частиц в первые дни после заражения. Это не характерно для SARS, возбудителя атипичной пневмонии, чья концентрация достигает пика через 8-10 дней после начала болезни, и говорит о том, что новый коронавирус действительно распространяется асимптоматически.
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