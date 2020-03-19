Всех приезжающих в РФ из-за границы в обязательном порядке отправят на карантин

13:32 Источник: Коммерсант.ru

Все люди, прибывающие в Россию из других стран, должны будут проходить обязательный 14-дневный карантин. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как следует из документа, эта мера теперь будет действовать во всех регионах.

Люди, прибывающие в Россию, должны будут незамедлительно сообщить о своем приезде на специальную горячую линию, организованную в регионах. Нужно будет сказать дату и место пребывания за границей, оставить контактную информацию.

В случае любого ухудшения состояния нужно будет обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций. Также нужно будет выполнять требования по домашней изоляции. Коммерсантъ