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Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб - оперштаб

14:00 19.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной смерти женщины, заразившейся новой коронавирусной инфекцией, в Москве стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Результаты паталогоанатомического исследования установили истинную причину смерти пациентки. Главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц сообщил, что <...> диагнозом действительно была вирусная пневмония, однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб", - сказали в штабе. "На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца", - отметил врач.

Как отмечают медики, COVID-19 опасен главным для людей старше 60 лет. Оперативный штаб Москвы рекомендует им свести к минимуму контакты с посторонними людьми и посещение мест массового скопления граждан.


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