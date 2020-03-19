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Лукашенко назвал психозом ситуацию вокруг пандемии коронавируса

14:12 19.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Лукашенко назвал психозом ситуацию с пандемией коронавируса. Президент Белоруссии уверен, что люди больше пострадают от паники, чем от самого вируса.

Глава государства отметил, что ситуация «кому-то будет на руку, а кому-то во вред». Слова президента цитирует агентство БелТА.

Также Лукашенко раскритиковал решение России о закрытии границ. «Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию, тем более, закрывают выборочно», — заявил белорусский президент.

По состоянию на 18 марта, в стране был зафиксирован 51 случай инфицирования COVID-19.  Говорит Москва

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