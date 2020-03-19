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В Госдуму планируют внести законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из карантина

14:32 19.03.2020 Источник: Эхо Москвы

«Единая Россия» планирует внести в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из карантина. Зам.руководителя фракции Андрей Исаев отметил, что уже сейчас законом предусмотрена уголовная ответственность, если нарушение карантина привело к массовому заражению. Однако в ситуации с коронавирусом данный факт установить очень сложно, — признал депутат.  Эхо Москвы

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