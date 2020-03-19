0
0
121
НОВОСТИ

Регионы России подключаются к платформе "Цифровой колледж Подмосковья"

14:50 19.03.2020

В Московской области реализуется проект "Цифровой колледж Подмосковья", который представляет собой "виртуальный кампус", где студенты могут дистанционно изучать теоретические материалы в формате видеолекций, выполнять лабораторно-практические работы в формате виртуальных практикумов.

Руководители двух регионов: губернатор Московской области Андрей Воробьёв и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились о совместном проекте по созданию модели дистанционного обучения для системы профессионального образования. В рамках этого сотрудничества Питеру предоставят доступ к платформе "Цифровой колледж Подмосковья" - самому большому в России агрегатору онлайн-курсов и практикумов для колледжей, сообщают в Министерстве образования Московской области.

"Подмосковный проект "Цифровой колледж" работает уже третий год. Более 55 тысяч наших студентов имеют на платформе личные кабинеты и могут обучаться по 120 профессиям. В ближайшее время колледжи и техникумы Санкт-Петербурга возьмут нашу платформу на вооружение и организуют дистанционное обучение студентов с помощью подмосковной разработки", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

На данный момент проект объединяет в цифровом формате 6 региональных центров компетенций и 49 подмосковных колледжей.

В свою очередь министр просвещения России Сергей Кравцов отметил важность взаимодействия регионов страны в вопросах организации образовательного процесса.

"Сейчас очень важно на территориях качественно организовывать работу по дистанционному обучению. Делиться положительным опытом, поддерживать и помогать друг другу - это правильный вектор сотрудничества регионов, который мы всячески готовы поддерживать. Более того, на федеральном уровне мы уделяем значительное внимание цифровизации образования. Уверен, что опыт Подмосковья будет полезен не только Санкт-Петербургу, но и другим регионам", - сообщил Сергей Кравцов.

Георгий Соловьев

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 19.03.2020
Число "заминированных" за день в РФ самолетов выросло до шести - источник
0
33
15:32 19.03.2020
В Ухане за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения
0
83
15:12 19.03.2020
Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса - Минздрав РФ
0
130
15:00 19.03.2020
Нефть марки Urals подешевела до $19/баррель
0
152
14:32 19.03.2020
В Госдуму планируют внести законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из карантина
0
168
14:12 19.03.2020
Лукашенко назвал психозом ситуацию вокруг пандемии коронавируса
0
209
14:00 19.03.2020
Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб - оперштаб
0
218
13:32 19.03.2020
Всех приезжающих в РФ из-за границы в обязательном порядке отправят на карантин
0
484
13:20 19.03.2020
Свыше 40% случаев передачи коронавируса происходит до появления первых симптомов - ученые
0
297
13:05 19.03.2020
Добыча нефти в РФ может начать падать с 2022 года при цене нефти ниже $35/барр - вице-президент "Лукойла"
0
273

Возврат к списку