Регионы России подключаются к платформе "Цифровой колледж Подмосковья"
14:50 19.03.2020
В Московской области реализуется проект "Цифровой колледж Подмосковья", который представляет собой "виртуальный кампус", где студенты могут дистанционно изучать теоретические материалы в формате видеолекций, выполнять лабораторно-практические работы в формате виртуальных практикумов.
Руководители двух регионов: губернатор Московской области Андрей Воробьёв и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились о совместном проекте по созданию модели дистанционного обучения для системы профессионального образования. В рамках этого сотрудничества Питеру предоставят доступ к платформе "Цифровой колледж Подмосковья" - самому большому в России агрегатору онлайн-курсов и практикумов для колледжей, сообщают в Министерстве образования Московской области.
"Подмосковный проект "Цифровой колледж" работает уже третий год. Более 55 тысяч наших студентов имеют на платформе личные кабинеты и могут обучаться по 120 профессиям. В ближайшее время колледжи и техникумы Санкт-Петербурга возьмут нашу платформу на вооружение и организуют дистанционное обучение студентов с помощью подмосковной разработки", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На данный момент проект объединяет в цифровом формате 6 региональных центров компетенций и 49 подмосковных колледжей.
В свою очередь министр просвещения России Сергей Кравцов отметил важность взаимодействия регионов страны в вопросах организации образовательного процесса.
"Сейчас очень важно на территориях качественно организовывать работу по дистанционному обучению. Делиться положительным опытом, поддерживать и помогать друг другу - это правильный вектор сотрудничества регионов, который мы всячески готовы поддерживать. Более того, на федеральном уровне мы уделяем значительное внимание цифровизации образования. Уверен, что опыт Подмосковья будет полезен не только Санкт-Петербургу, но и другим регионам", - сообщил Сергей Кравцов.
Георгий Соловьев
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