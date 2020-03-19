Нефть марки Urals подешевела до $19/баррель
15:00 19.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель. Так мало сырьё не стоило с 2002 года.
Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель. Об этом сообщило ценовое агентство Argus Media. Причиной этого стало решение саудовской нефтяной компании Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии.
После развала сделки ОПЕК+ саудовцы предлагают сырьё со скидками 5-10 долларов за баррель к российской Urals. Таким образом они пытаются отобрать у России рыночную долю, отмечает Reuters.
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