0
0
136
НОВОСТИ

Нефть марки Urals подешевела до $19/баррель

15:00 19.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель. Так мало сырьё не стоило с 2002 года.

Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель. Об этом сообщило ценовое агентство Argus Media. Причиной этого стало решение саудовской нефтяной компании Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии.

После развала сделки ОПЕК+ саудовцы предлагают сырьё со скидками 5-10 долларов за баррель к российской Urals. Таким образом они пытаются отобрать у России рыночную долю, отмечает Reuters.

Сегодня ЦБ РФ сообщил о начале дополнительных продаж иностранной валюты на внутреннем рынке для стабилизации курса рубля. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 19.03.2020
Число "заминированных" за день в РФ самолетов выросло до шести - источник
0
33
15:32 19.03.2020
В Ухане за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения
0
83
15:12 19.03.2020
Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса - Минздрав РФ
0
130
14:50 19.03.2020
Регионы России подключаются к платформе "Цифровой колледж Подмосковья"
0
135
14:32 19.03.2020
В Госдуму планируют внести законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из карантина
0
168
14:12 19.03.2020
Лукашенко назвал психозом ситуацию вокруг пандемии коронавируса
0
209
14:00 19.03.2020
Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб - оперштаб
0
218
13:32 19.03.2020
Всех приезжающих в РФ из-за границы в обязательном порядке отправят на карантин
0
484
13:20 19.03.2020
Свыше 40% случаев передачи коронавируса происходит до появления первых симптомов - ученые
0
297
13:05 19.03.2020
Добыча нефти в РФ может начать падать с 2022 года при цене нефти ниже $35/барр - вице-президент "Лукойла"
0
273

Возврат к списку