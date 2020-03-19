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НОВОСТИ

Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса - Минздрав РФ

15:12 19.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ смогли секвенировать первый полный геном нового коронавируса. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Специалистами ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России", - говорится в сообщении.

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