Число "заминированных" за день в РФ самолетов выросло до шести - источник
16:00 19.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество "заминированных" авиарейсов в России за день выросло до шести. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Анонимное сообщение об угрозе взрыва самолетов, следовавших рейсами Казань - Москва, Уфа - Москва, поступило в аэропорт Шереметьево. До этого аналогичное сообщение поступило в Домодедово, неизвестные сообщили о "минировании" рейсов Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа и Новосибирск - Москва", - сказал собеседник агентства. Кроме того, еще одно сообщение касалось рейса Москва - Пермь, который подал сигнал тревоги.
Источник уточнил, что четыре самолета, следовавшие из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в Москву, а также из Москвы в Пермь, совершили посадку в штатном режиме. Никаких подозрительных предметов не обнаружено.
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