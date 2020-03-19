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НОВОСТИ

Число инфицированных коронавирусом в России достигло почти 200 человек

16:12 19.03.2020 Источник: Интерфакс

Количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки в РФ превысило 50, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в четверг.

Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств.

Это 12 случаев в Москве, по пять в Московской и Свердловской области, по три в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по два в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях, Краснодарском крае, по одному в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, Пермском крае, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге, Чувашии.

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