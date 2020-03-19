Олег Соколов отказался от суда присяжных
16:32 19.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Историк Олег Соколов отказался от суда присяжных. Напомним, — его обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Суд присяжных при таком общественном внимании к этому делу невозможен, — считает адвокат Соколова, Александр Почуев.
По словам адвоката, Соколов готов выплатить потерпевшей стороне 10 миллионов рублей в качестве компенсации. Эхо Москвы
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