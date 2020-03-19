Власти всех российских регионов приняли решение о введении режима повышенной готовности

17:00 Источник: Эхо Москвы

Власти всех 85 регионов РФ приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений. Эхо Москвы