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НОВОСТИ

Власти всех российских регионов приняли решение о введении режима повышенной готовности

17:00 19.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти всех 85 регионов РФ приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.  Эхо Москвы

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