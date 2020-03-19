Российские торговые сети несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса - Мантуров

17:12 Источник: Эхо Москвы

Российские торговые сети несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса, сказал министр промышленности и торговли.

Компаниям, по словам Дениса Мантурова, приходится создавать запасы продуктов и обеспечивать меры безопасности в связи с распространением коронавируса. Министр заверил, что крупные сети закупили продукции минимум на два месяца. Ведомство Мантурова ожидает, что ажиотаж в магазинах будет снижаться в ближайшие дни. Эхо Москвы