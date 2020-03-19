Оперативный штаб: Среди новых заболевших коронавирусом в Москве нет детей
17:06 19.03.2020
Большая часть из 12 новых заболевших коронавирусом в Москве вернулись из-за рубежа. По данным столичного Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, детей среди заболевших нет. «Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 98 случаев заболевания. Большинство заболевших прилетели из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом, что и ранее заболевший. Пробы у него были взяты при отработке контактов этого пациента», - сообщает Оперштаб.
Медики уже установили полный круг контактов пациентов, в числе которых пассажиры рейсов, которыми прибыли заболевшие. Двое родственников пациентов уже лечатся в больнице, еще один госпитализирован, девять человек находятся в режиме самоизоляции.
НОВОСТИ
- 17:32 19.03.2020
- НАТО пересмотрело график своих учений из-за пандемии
- 17:12 19.03.2020
- Российские торговые сети несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса - Мантуров
- 17:00 19.03.2020
- Власти всех российских регионов приняли решение о введении режима повышенной готовности
- 16:32 19.03.2020
- Олег Соколов отказался от суда присяжных
- 16:12 19.03.2020
- Число инфицированных коронавирусом в России достигло почти 200 человек
- 16:00 19.03.2020
- Число "заминированных" за день в РФ самолетов выросло до шести - источник
- 15:32 19.03.2020
- В Ухане за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения
- 15:12 19.03.2020
- Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса - Минздрав РФ
- 15:00 19.03.2020
- Нефть марки Urals подешевела до $19/баррель
- 14:50 19.03.2020
- Регионы России подключаются к платформе "Цифровой колледж Подмосковья"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать