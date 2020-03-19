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НОВОСТИ

Оперативный штаб: Среди новых заболевших коронавирусом в Москве нет детей

17:06 19.03.2020

Большая часть из 12 новых заболевших коронавирусом в Москве вернулись из-за рубежа. По данным столичного Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, детей среди заболевших нет. «Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 98 случаев заболевания. Большинство заболевших прилетели из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом, что и ранее заболевший. Пробы у него были взяты при отработке контактов этого пациента», - сообщает Оперштаб.

Медики уже установили полный круг контактов пациентов, в числе которых пассажиры рейсов, которыми прибыли заболевшие. Двое родственников пациентов уже лечатся в больнице, еще один госпитализирован, девять человек находятся в режиме самоизоляции.

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